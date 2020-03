Wielrenner Nieuwenhuis tot eind 2022 bij Sunweb

Wielrenner Joris Nieuwenhuis heeft zijn contract bij Team Sunweb verlengd tot het einde van 2022. De 24-jarige Nieuwenhuis, voormalig wereldkampioen veldrijden bij de beloften, combineert een wegcarrière met een loopbaan in het veld.

“Ik ben blij om bij Team Sunweb te blijven omdat ik van mening ben dat dit voor mij de juiste plek is om in de toekomst goede stappen te zetten. Ik kijk er echt naar uit om de klassiekers met het team te rijden. Het combineren van veldrijden en wielrennen is niet eenvoudig, maar samen zorgen we ervoor dat het goed werkt.”

Nieuwenhuis werd begin vorig jaar vanuit de opleidingsploeg van Sunweb doorgeschoven.