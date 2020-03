Boksen om olympische tickets in Londen: raar maar waar

Raar maar waar: terwijl het in heel de sportwereld afgelastingen regent vanwege het gevreesde coronavirus is zaterdag in Londen het olympisch kwalificatietoernooi voor boksers uit Europa begonnen. Onder auspiciën nog wel van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), dat na de schorsing van de internationale boksfederatie (AIBA) de organisatie van het olympisch boksen heeft overgenomen.

“Ja, een beetje vreemd is het wel”, geeft technisch directeur Peter Bonthuis van de Nederlandse boksbond toe. “Boksen is natuurlijk wel een contactsport.”

Volgens de laatste gegevens gaan 342 boksers uit 43 landen tot en met 24 maart de strijd aan om een startbewijs voor Tokio 2020. Namens Nederland komen zes boksers in actie: Chelsey Heijnen (-60 kg), Nouchka Fontijn (-75 kg), Enrico Lacruz (-63 kg), Delano James (-69 kg), Max van der Pas (-75 kg) en Artjom Kasparian (-81 kg). De begeleiding is in handen van bondscoach Hennie van Bemmel, Abdul Fkiri (vrouwencoach), Sayit Yanik (coach) en Stijn Haverkamp (fysiotherapeut).

“Vooralsnog weet ik niet beter dan dat alle wedstrijden doorgaan. Maar in deze tijden kan alles snel veranderen. Ik hoorde dat de Britse overheid nu ook strengere maatregelen gaat nemen. Of dat ook gevolgen heeft voor het OKT in Londen, is nog niet duidelijk. We maken er inderdaad maar het beste van”, beaamde Bonthuis, die vanuit Nederland alle ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houdt.

De Nederlandse boksploeg verblijft sinds afgelopen woensdag in Londen. “Natuurlijk staan we dagelijks in contact met de teamleiding. Alle deelnemers aan het OKT worden medisch goed gecontroleerd, uiteraard ook op het coronavirus. We nemen niks voor lief, maar we gaan er van uit dat de risico’s niet groot zijn.”

Bonthuis heeft NOC*NSF volgens de gebruikelijke procedures geïnformeerd over de Nederlandse deelname aan het OKT in Londen. De sportkoepel adviseerde afgelopen donderdag alle wedstrijden en evenementen in Nederland tot eind maart te schrappen. “Uiteraard volgen wij als boksbond dat advies op, maar dit betreft een buitenlands toernooi. Het zou vreemd zijn als we daar als Nederland niet bij zouden zijn. Dat kunnen we onze boksers ook niet aan doen. Die trainen vier jaar lang voor een olympisch ticket. Er is in mei in Parijs nog wel een laatste kans, maar de kwalificatiekansen zijn daar aanmerkelijk kleiner.”

Opvallend is dat de kwalificatietoernooien voor Amerika, Azië en Oceanië wel zijn uitgesteld. “Ik heb geen idee waarom het in Londen nu wel doorgaat”, besloot Bonthuis.