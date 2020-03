Boksster Heijen onderuit op olympisch kwalificatietoernooi

Boksster Chelsey Heijnen heeft haar eerste optreden op het olympisch kwalificatietoernooi in Londen verloren. Ze ging in de klasse tot 60 kilogram nipt onderuit tegen de Hongaarse Kata Pribojszki: 2-3.

Heijnen krijgt in mei een nieuwe kans om zich voor de Spelen van Tokio te revancheren. Dan staat het kwalificatietoernooi van Parijs op het programma. Nouchka Fontijn (-75 kg), Enrico Lacruz (-63 kg), Delano James (-69 kg), Max van der Pas (-75 kg) en Artjom Kasparian (-81 kg) staan de komende dagen ook nog in de ring in de hoofdstad van Engeland.

Critici verbazen zich er over dat het olympisch kwalificatietoernooi in Londen doorgaat. Boksen is toch een contactsport en de kwalificatietoernooien voor Amerika, Aziƫ en Oceaniƫ wel zijn uitgesteld.