Clubs en spelers in NBA schieten stadionpersoneel te hulp

Verscheidene clubs en enkele duurbetaalde topspelers in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA hebben het stadionpersoneel van hun organisatie financiële steun toegezegd om het gebrek aan inkomsten de komende tijd te compenseren. De competitie is vanwege het coronavirus voor minimaal een maand stilgelegd. “Als spelers willen we gezamenlijk met de eigenaren en stafleden iets doen om het leed voor deze medewerkers te verzachten”, liet topschutter Stephen Curry van Golden State Warriors weten.

De club van Curry heeft 1 miljoen dollar (circa 900.000 euro) ter beschikking gesteld. De 19-jarige Zion Williamson van New Orleans Pelicans neemt tot aan het einde van de onderbreking in de NBA alle financiële vergoedingen voor het stadionpersoneel in het Smoothie King Center voor zijn rekening. Giannis Antetokounmpo (25) van Milwaukee Bucks doneerde 100.000 dollar voor de mensen van het Fiserv Forum die een maand zonder werk zitten. “Samen kunnen wij deze crisis doorstaan”, betoogde de sterspeler.

Bij de thuiswedstrijden van de Warriors in het Chase Center in San Francisco zijn volgens de club ruim 1000 personen aan het werk.