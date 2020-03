Darter Michael van Gerwen heeft op een toernooi in Barnsley, Player Championship 7, een ruime nederlaag geleden. De nummer 1 van de wereld was in de kwartfinales kansloos tegen de Engelsman Nathan Aspinall, de mondiale nummer 7. Het werd 6-1.

Van Gerwen was bezig aan een goede reeks. Hij schreef afgelopen weekend het UK Open op zijn naam en won donderdag in de Premier League van Gerwyn Price.

Een ronde na de zege op Van Gerwen was Aspinall Danny Noppert met 7-3 de baas.