Franse biatlonlegende Fourcade zwaait af met zege

Biatlonlegende Martin Fourcade heeft afscheid genomen met een overwinning in Finland. De 31-jarige Fransman, die vijf gouden plakken won op de Olympische Spelen, maakte vrijdag bekend dat hij zijn loopbaan beëindigt.

Fourcade was in zijn laatste optreden de beste in het Finse Kontiolahti, waar hij zijn landgenoten Emilien Jaquelin en Quentin Fillon Maillet voor bleef. Het gold als de laatste wedstrijd van het seizoen, omdat die van volgende week zijn afgelast in verband met het coronavirus.

“Bedankt voor deze reis. Het is tijd om vaarwel te zeggen”, schreef Fourcade op social media.

Op de Olympische Spelen van Pyeongchang in 2018 veroverde Fourcade drie gouden medailles: op de achtervolging, op de massastart en op de gemengde estafette. Vier jaar eerder kreeg de succesvolle olympiër twee gouden plakken omgehangen in Sotsji.