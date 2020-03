Japanse premier Abe ziet Olympische Spelen gewoon doorgaan

Premier Shinzo Abe van Japan verwacht dat de Olympische Spelen in Tokio op tijd van start gaan. “We zullen het coronavirus overwinnen en de Spelen zoals gepland laten verlopen”, zei hij zaterdag op een persconferentie.

Abe benadrukte dat er in zijn land relatief weinig mensen met het coronavirus zijn besmet, zeker in vergelijking met China, Zuid-Korea, Italiƫ en Iran. Hij hoeft de noodtoestand voorlopig niet uit te roepen in zijn land. Japan telde zaterdag 21 nieuwe coronagevallen. In totaal zijn er 1443 Japanners besmet met het virus, terwijl er 28 doden zijn geregistreerd.

Abe en zijn regering zijn vastbesloten om de Spelen op 24 juli van start te laten gaan. De Japanse overheid trekt zich vooralsnog weinig aan van de opmerking van de Amerikaanse president Donald Trump, die het voorstel heeft gelanceerd het evenement in verband met het coronavirus een jaar uit te stellen.

“We zijn volop bezig met de voorbereidingen en die verlopen volgens plan”, zo verklaarde een woordvoerder van de regering. “Uitgangspunt daarbij is dat de Olympische Spelen op de vastgestelde data, de komende zomer, worden gehouden. Uiteraard zijn we op de hoogte van de woorden van president Trump, maar we zien geen aanleiding af te wijken van ons schema.”

Trump kwam met zijn voorstel, omdat hij wil voorkomen dat de sportevenementen in Tokio straks vanwege het virus zonder publiek moeten worden afgewerkt. Volgens Abe is dat onderwerp echter niet ter sprake gekomen tijdens telefonisch overleg deze week tussen hem en Trump.