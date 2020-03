Nederlandse basketbalcompetitie ligt minimaal tot begin mei stil

De beste Nederlandse basketbalploegen, uitkomend in de Dutch Basketball League (DBL), komen niet eerder dan in het weekeinde van 2 en 3 mei weer in actie. Dat is de uitkomst van een vergadering tussen clubs en het bestuur van de DBL in Almere.

De DBL wordt begin mei weer hervat als het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vroeg in april met goed nieuws komt. In dat geval krijgt de bekerfinale, die gepland stond voor 29 maart, ook een nieuwe datum. De competitie wordt waarschijnlijk ook nog wel uitgespeeld als het RIVM de huidige maatregelen pas halverwege april versoepelt. Als het coronavirus begin mei nog steeds voor grote problemen zorgt, dan komt de Nederlandse basketbalcompetitie waarschijnlijk te vervallen.

“Alle clubs zitten constructief, collegiaal en strijdbaar in de wedstrijd”, vertelde voorzitter Ramses Braakman van de DBL. “Ook het belang van fans en sponsors is uitvoerig aan bod gekomen. De situatie is complex omdat er al buitenlandse spelers zijn vertrokken. Het stilliggen van de competitie heeft ook grote consequenties voor de financiĆ«le huishouding van de clubs. Ik ben er trots op dat we toch tot een eensgezind besluit zijn gekomen.”