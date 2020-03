Ook marathon in Enschede gaat niet door

In navolging van de marathon van Rotterdam gaat ook de marathon van Enschede niet door vanwege de aanhoudende dreiging van het coronavirus. Het hardloopfestijn stond voor zondag 19 april op de agenda, twee weken na de eerder al geschrapte race in de Maasstad. De marathon van Enschede zou voor de 52e keer worden gehouden. De organisatie gaat nog wel onderzoeken of het evenement later in het jaar alsnog kan worden gehouden.

“We vinden het verschrikkelijk jammer dat het dit jaar niet kan doorgaan”, zegt Sandra Melief, directeur Enschede Marathon. “Als organisatie wil je een dergelijk besluit natuurlijk niet nemen. Maar de gezondheid van alle deelnemers, vrijwilligers en supporters gaat uiteraard boven alles. En gezien alle ontwikkelingen de laatste dagen en weken hebben we helaas geen andere keuze dan het evenement af te gelasten.”