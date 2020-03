Ritwinst voor Quintana in Parijs-Nice, eindzege voor Schachmann

Maximilian Schachmann heeft Parijs-Nice op zijn naam geschreven. De Duitse wielrenner van Bora-hansgrohe verdedigde in de afsluitende bergrit over 166 kilometer van Nice naar Valdeblore La Colmiane zijn leidende positie in het klassement met succes. Hij ging na zijn ritzege in de eerste etappe aan de leiding en stond de eerste plaats in de algemene rangschikking daarna niet meer af.

In de laatste kilometer reed de Belg Tiesj Benoot als nummer 2 in het klassement nog wel weg bij Schachmann in de achtervolgende groep. Zijn achterstand van 0.36 seconden op zijn Duitse rivaal kon hij echter niet helemaal goedmaken.

De zevende en laatste etappe, de koninginnerit over 166 kilometer, werd gewonnen door Nairo Quintana. De Colombiaan van Team Arkéa Samsic ging in de slotfase van de laatste beklimming vol in de aanval. Hij rekende koploper Thomas De Gendt circa 3 kilometer voor het einde in en kwam solo aan. Benoot kwam op ruime afstand als tweede over de finish, gevolgd door de Fransman Thibaut Pinot.