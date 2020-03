Rusland is bereid om meer EK-voetbalduels te organiseren

Rusland is bereid om, indien nodig, komende zomer aanzienlijk meer wedstrijden van het EK voetbal te huisvesten. Dat heeft de Russische vice-president Dmitri Tsjernysjenko gezegd. “Wij willen de UEFA graag meer mogelijkheden bieden en kunnen een groot aantal wedstrijden extra in ons land organiseren”, liet hij optekenen.

Door de uitbraak van het nieuwe coronavirus, met Europa inmiddels als epicentrum, staat ook het doorgaan van het EK voetbal ter discussie. De UEFA voert dinsdag via een videoverbinding crisisoverleg met vertegenwoordigers van alle 55 landen die bij de bond zijn aangesloten. Ze bespreken dan hoe het verder moet met het Europese voetbal, dat door het gevreesde virus vrijwel volledig tot stilstand is gekomen. Het EK zou op 12 juni in Rome moeten beginnen en wordt ter ere van het 60-jarig bestaan van het toernooi in twaalf landen afgewerkt.

In Rusland staan in Sint-Petersburg vooralsnog vier EK-wedstrijden geprogrammeerd.