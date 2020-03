Darter Van Gerwen gaat af in Barnsley

Darter Michael van Gerwen heeft op het achtste Players Championship van dit seizoen, in Barnsley, een gevoelige nederlaag moeten incasseren. De nummer 1 van de wereld liet zich al in de eerste ronde verrassen door landgenoot Maik Kuivenhoven. De 31-jarige Westlander versloeg de drievoudig wereldkampioen met 6-5.

Een dag eerder was Van Gerwen in Barnsley in de kwartfinales blijven steken. De verliezend WK-finalist was kansloos tegen de Engelsman Nathan Aspinall. De mondiale nummer 7 versloeg ‘Mighty Mike’ met 6-1 en stoomde daarna door naar de winst van het zevende vloertoernooi uit de Players Championship-serie. Van Gerwen was juist bezig aan een goede reeks. Hij schreef vorige week het UK Open op zijn naam en won donderdag in de Premier League van Gerwyn Price uit Wales.