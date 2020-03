Fakkeloverdracht Olympische Spelen achter gesloten deuren

De overdracht van de fakkel voor de Olympische Spelen in Athene is volgende week achter gesloten deuren. Dat is besloten vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus, meldt het olympisch comité in Griekenland.

De vlam werd donderdag, tussen alle coronaperikelen door, ontstoken voor de Olympische Spelen van Tokio 2020. Dat gebeurde in het Griekse Olympia, waar tijdens een sobere ceremonie geen publiek aanwezig was.

Japan krijgt de olympische vlam donderdag overhandigd. De tocht eindigt op 24 juli in het Olympisch Stadion van Tokio, waar die dag de Spelen beginnen.