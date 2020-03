IOC-voorzitter Bach houdt dinsdag telefonisch topoverleg

Voorzitter Thomas Bach van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) houdt dinsdag telefonisch topoverleg met alle internationale sportbonden. Bach wil de bonden informeren over de stand van zaken nu het coronavirus vrijwel de hele sportwereld tot stilstand heeft gebracht. Onder meer de kwalificatieprocedures voor de Olympische Spelen komen dan ter sprake.

In heel wat sporten is de kwalificatie nog volop bezig, maar door het coronavirus zijn er voorlopig geen wedstrijden. Bach vertelde eerder al dat het IOC zich flexibel wil opstellen. Het doorgaan van de Olympische Spelen komende zomer in Tokio staat bij het IOC nog altijd niet ter discussie. De IOC-leden verkondigen steeds dat de Spelen ‘gewoon’ op 24 juli van start gaan.