Wielerbond UCI zet voorlopig punt achter olympische kwalificatie

De UCI stopt voorlopig de kwalificatieprocedure voor de Olympische Spelen. De internationale wielerbond heeft laten weten de ranglijst tot 3 april te ‘bevriezen’. De UCI besloot daartoe vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus.

Veel sporten ondervinden hinder van het virus. Bijna alle kwalificatietoernooien zijn deze weken afgelast. Het Internationaal Olympisch Comité is met de nationale bonden in overleg om te kijken hoe het kwalificatietraject wordt vervolgd. De UCI besloot zondag zelf het initiatief te nemen. Als er ook de komende maanden niet gefietst kan worden, is de UCI van plan deze ranglijst aan te houden voor olympische deelname.