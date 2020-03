Kwalificatietoernooi boksers vanaf dinsdag alsnog opgeschort

Het Europees olympisch kwalificatietoernooi van de boksers in Londen wordt na de wedstrijden van maandagavond voorlopig stilgelegd vanwege de coronacrisis.

“In het licht van de continu veranderende wereldwijde situatie heeft de taskforce boksen (BTF) van het IOC besloten het huidige ‘Road to Tokio’ kwalificatietoernooi in Londen op te schorten”, meldt de organisatie. De beslissing geldt ook voor het kwalificatietoernooi voor Amerika en het mondiale kwalificatietoernooi die gepland stonden voor mei.

Bokser Delano James komt maandagavond nog in actie. Zijn partij tegen de Oostenrijker Marcel Rumpler in de klasse tot 69 kilogram gaat door. Enrico Lacruz plaatste zich voor de tweede ronde dinsdag. Nouchka Fontijn moest dinsdag voor het eerst in actie komen.