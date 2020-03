Roeibaas Evertse telt zijn zegeningen richting Tokio 2020

Technisch directeur Hessel Evertse van de Nederlandse roeibond (KNRB) telt in alle hectiek rondom het heersende coronavirus zijn zegeningen. “Het is fijn om nu al te weten dat we met tien boten kunnen deelnemen aan de Olympische Spelen van Tokio 2020. We weten dus ook al welke boten er in de container gaan richting Japan. Dat staat voor mei op de agenda, maar ik denk dat we zeker wat dat betreft nog wel even geduld moeten hebben.”

Dankzij de historische oogst bij de WK vorig jaar in Linz is Nederland voor Tokio 2020 verzekerd van een omvangrijke vloot. Oranje behaalde in Oostenrijk zes plakken in de veertien olympische disciplines (een goud, drie zilver, twee brons) en daarmee evenzoveel olympische startbewijzen. Inclusief de zogenoemde startende reserves kan Nederland in Japan sowieso in negen klassen deelnemen.

De mannen vier-zonder heeft internationaal de olympische norm gehaald, maar moet nog aan de nationale eis voldoen. “Dat is een plek bij de eerste vijf op de EK”, legt Evertse uit. “Maar als in Polen niet wordt geroeid, verdienen ze waarschijnlijk wel het voordeel van de twijfel.”

De internationale roeifederatie heeft inmiddels de drie wereldbekertoernooien voor dit seizoen geschrapt. Daarnaast gaan ook wereldwijd de olympische kwalificatietoernooien niet door. “Vrijwel alle belangrijke meetmomenten, alle wedstrijden om je nog te bewijzen, zijn weg”, beseft Evertse. “Misschien bieden de EK begin juni in Polen nog kansen voor sommige teams om aan de nationale eisen te voldoen. Dat toernooi is gelukkig nog niet van de kalender gehaald.”

Ook de vrouwen acht mag nog hopen op een olympisch ticket. “Met deze jonge ploeg zetten we vooral in op de Spelen van Parijs 2024. Maar wellicht kunnen ze in Tokio ook al van start gaan. Als negende vorig jaar bij de WK hebben ze nog niet voldaan aan de eisen, maar we houden rekening met afvallers. Dus wie weet.”

De olympische roeiers van de KNRB zijn door alle overheidsmaatregelen tegen een verdere verspreiding van het coronavirus voorlopig voornamelijk aangewezen op trainen in een thuissituatie. “Op de ergometer, op de fiets, op de hardloopbaan; er zijn voldoende mogelijkheden om voldoende fysieke arbeid te verrichten. Hopelijk is het toch mogelijk om in de kleine boten te blijven roeien. Je zit daarin op anderhalve meter afstand van elkaar en niet met de gezichten naar elkaar. Dat is dus een optie, al blijven we alle gezondheidsrisico’s natuurlijk heel goed in de gaten houden.”