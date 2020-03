Van Gerwen en andere darters deze week niet naar Newcastle

De darters kwamen afgelopen weekeinde nog ‘gewoon’ in actie in Barnsley, maar ook Michael van Gerwen en zijn concurrenten moeten voorlopig thuisblijven. De PDC heeft de zevende avond van de Premier League, die donderdag in Newcastle zou worden gehouden, uitgesteld tot donderdag 1 oktober. Ook in Groot-BrittanniĆ« worden steeds strengere maatregelen genomen om het coronavirus in te dammen.

Eerder al waren de twee avonden in Rotterdam verplaatst naar september. Sportpaleis Ahoy zou op 25 en 26 maart twee speelrondes van de Premier League huisvesten, maar de darters komen nu op 9 en 10 september naar Rotterdam. In principe eindigt de Premier League op de tweede avond in Ahoy, maar het coronavirus zorgt ervoor dat ook de wedstrijd in Newcastle een andere plek op de kalender krijgt.