Wereldbeker turnen in Birmingham gaat niet door

De wereldbekerwedstrijd turnen in Birmingham, die op 28 maart zou plaatsvinden, is vanwege de uitbraak van het coronavirus afgelast. Namens Nederland zou Vera van Pol meedoen aan de meerkamp.

De internationale gymnastiekfederatie FIG verplaatste eerder al de wereldbekerwedstrijd in Doha naar begin juni en annuleerde de wereldbeker in Stuttgart. De wereldbekerwedstrijd in Bakoe, half maart, ging aanvankelijk door, maar de finales werden alsnog afgelast. Epke Zonderland had zich geplaatst voor de finale aan de rekstok.