WTA legt tenniscircuit vrouwen tot en met 2 mei stil

De belangenbehartiger in het vrouwentennis WTA heeft de tenniswedstrijden nu ook volledig stilgelegd. De WTA deed dat een week nadat de associatie van de mannelijke tennissers ATP en de internationale tennisfederatie ITF tot deze stap waren overgegaan.Tot en met 2 mei wordt er niet getennist op de WTA Tour.

De maatregel heeft betrekking op de toernooien van Stuttgart, Istanbul en Praag. Eerder werden al de toernooien van Charleston en Bogota geschrapt.

Op 3 mei hoopt de WTA het circuit weer te kunnen vervolgen in Madrid, een week later staat het toernooi van Rome op het programma. Beide steden hebben het momenteel zwaar te lijden onder de coronacrisis. “We zullen komende week een besluit nemen over de resterende graveltoernooien en houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten”, meldt de WTA.

Tot onvrede van veel speelsters en coaches liet de reactie van de WTA langer op zich wachten. De ATP, de belangenbehartiger bij de mannen, legde de toernooien al vorige week voor zes weken stil.