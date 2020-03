Diamond League atletiek stelt eerste drie wedstrijden uit

De eerste drie atletiekwedstrijden uit de mondiale Diamond League van dit jaar zijn uitgesteld vanwege de uitbraak van het coronavirus. Het betreft de openingsmeeting in Doha op 17 april en de twee wedstrijden die in mei in China waren gepland.

De Diamond League is een reeks van wedstrijden waar alleen de wereldtop aan meedoet en de atleten strijden om flinke geldprijzen. Het is de bedoeling de uitgestelde meetings later in het jaar in te halen.

De organisatie had geen andere keus de eerste drie wedstrijden te cancellen. Qatar en China zijn nagenoeg onbereikbaar en in China, waar het besmettelijke virus voor het eerst de kop opstak, is het sowieso praktisch onmogelijk een wedstrijd te organiseren.

Het atletenbureau Global Sports van Jos Hermens stelt jaarlijks het deelnemersveld samen voor de Diamond League in Shanghai. Die stond gepland op 16 mei, maar is voorlopig verzet naar 13 augustus.