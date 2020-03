Directeur Swart: hopelijk kunnen we voetbalcompetities afmaken

Jacco Swart nam als directeur van de European Leagues, de belangenvereniging van 36 profcompetities, deel aan het crisisoverleg van de UEFA. “Het ging allemaal heel ordelijk, ondanks dat niet iedereen alle moderne technieken gewend is”, doelde hij op de videoconference met veel deelnemers in 55 landen.

“Er was meteen grote eensgezindheid bij clubs, competities en spelers. Voorzitter Alexander Ceferin van de UEFA haalde ook snel de angel eruit. Ook hij had de uitdrukkelijke bereidheid het EK een jaar vooruit te schuiven. Dat heeft consequenties voor andere toernooien, zoals de eindronde van de Nations League en het EK voor vrouwen”, beseft Swart. “Maar het is natuurlijk de enige juiste beslissing. We moeten er alles aan doen dat de competities worden afgemaakt. En de grote vraag is of dat nog wel gaat lukken.”

Swart zat maandagavond samen met ruim 7 miljoen andere Nederlanders voor de buis toen premier Mark Rutte het land toesprak. “En ik kreeg niet meteen het idee dat we met z’n allen op Koningsdag in Amsterdam staan om feest te vieren. Ik vergelijk het coronavirus met een monster, met een grote kop en een lange staart. We zijn opgeslokt, het is maar de vraag wanneer we er weer uitkomen”, aldus Swart.

“Het voordeel van het verplaatsen van het EK is wel dat we aan scenario’s kunnen werken. Als we dan kunnen beginnen, dan kunnen we zo alles afmaken. Het is nu wel de vraag of er uiteindelijk een scenario kan worden uitgevoerd. De bedoeling is dat we de competities voor juli afwerken. Want daarna eindigen veel contracten van spelers. Maar als je het mij vraagt, kan je ook weer uitzonderingen maken.”

De UEFA heeft nog niet gezegd wat de Europese federatie gaat doen als er competities niet afgewerkt kunnen worden. Worden de competities dan nietig verklaard of wordt bijvoorbeeld de koploper als kampioen uitgeroepen? “Er komen twee werkgroepen die zich over over financiĆ«n en reglementen gaan buigen”, weet Swart.