Fakkeltocht Spelen in Japan verder versoberd

De estafettetocht met de olympische vlam door Japan wordt vanwege het coronavirus verder versoberd. De vorige week in het Griekse Olympia ontstoken fakkel arriveert donderdag in Fukushima. Bij de overhandiging zijn geen toeschouwers welkom. Directeur Toshiro Muto van de lokale organisatie roept mensen op om de tocht, die moet eindigen op 24 juli in het Olympisch Stadion van Tokio, via een livestream te volgen.

Mensen die zich ziek voelen moeten zeker niet langs de route gaan staan, maar sowieso vraagt Muto samenscholingen te voorkomen. Daarvoor wordt ook een aantal lokale evenementen rond de fakkeltocht afgelast. De estafettelopers zullen worden getest en wanneer hun lichaamstemperatuur hoger is dan 37,5 graden mogen ze niet meedoen.