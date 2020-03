Japanse premier Abe claimt steun van G7 voor ‘complete’ Spelen

De Japanse premier Shinzo Abe zegt dat de landen uit de Groep van Zeven (G7) het met hem eens zijn dat de Olympische Spelen in Tokio als volwaardig sportevenement moeten doorgaan. Dat wil zeggen; het complete programma en met toeschouwers. De premier ontweek de vraag of de G7 uitstel van de Spelen als mogelijkheid heeft geopperd.

Abe heeft naar eigen zeggen een videoconferentie met de G7 gehad. Behalve Japan zitten ook de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italiƫ en de Europese Unie in de G7.

De Japanse premier houdt vol dat de Spelen in Tokio als gepland beginnen op 24 juli, ondanks dat de wereldwijde uitbraak van het coronavirus ook de sportwereld vrijwel heeft lamgelegd. “We doen alles wat in onze macht ligt om ons voor te bereiden op de Spelen en we streven naar een compleet evenement als bewijs dat de mensheid het nieuwe coronavirus kan verslaan”, vertelde hij na het overleg.