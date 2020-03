KNWU-directeur Veneberg roept wielrenners op tot voorzichtigheid

Omdat buiten fietsen nog steeds mag, kan een groot deel van het wielerpeloton voorlopig de weg op om te trainen. “Maar voorzichtigheid is uiteraard geboden”, zegt Thorwald Veneberg, directeur van wielerbond KNWU en deze weken een vraagbaak voor coaches uit alle disciplines. “Zij melden zich bij mij vaak met vragen van sporters. Wat kan wel en wat kan niet?”

Buiten trainen kan ondanks het rondwarende coronavirus dus nog wel. “Maar we adviseren wel om afstand te houden en niet te stoppen onderweg. Even op terras kan sowieso al niet meer, maar laat ook een stop bij een tankstation maar zitten. De sociale kant moet zich nu gewoon thuis afspelen”, zegt Veneberg. De oud-prof ontdekt dezer dagen hoe inventief sporters zijn. “Ze verzinnen van alles om toch thuis te kunnen trainen. Bijvoorbeeld met krachttraining. Daarover krijgen we ook veel vragen. Met zware gewichten kun je niet alleen aan de slag. Wat ons betreft zoeken ze elkaar daarbij op, maar houden ze wel voldoende afstand.”

De baansprinters zouden eigenlijk op Mallorca zijn voor duurtrainingen. Veneberg: “Dat was niet mogelijk geweest. Mede dankzij het mooie weer kunnen ze momenteel in Nederland nog goed trainen. En voor BMX’ers geldt dat ze vaak wel een eigen baantje in de buurt hebben, zoals de broers Niek en Justin Kimmann.”

Ook gedupeerde organisatoren kloppen bij de wielerbond aan. Bij afgelaste wielerkoersen als de Ronde van Drenthe en Olympia’s Tour waren de hotelkamers al geboekt en dreigt een financiĆ«le strop. “We proberen zo goed mogelijk te helpen en bieden in ieder geval een luisterend oor. Veel hangt ook af van de afspraken die gemaakt zijn met hotels”, zegt Veneberg, net als een groot deel van Nederland thuiswerkend. Dinsdag hoorde hij dat de Engelse wielerbond alle activiteiten heeft opgeschort tot na april. “Wij houden ons in samenspraak met de andere sportbonden aan de opgelegde richtlijnen. Dus voor ons ligt voorlopig tot en met 6 april alles stil.”