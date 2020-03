NOC*NSF-directeur Dielessen roemt solidariteit in de sport

Gerard Dielessen, algemeen directeur van sportkoepel NOC*NSF, roemt de solidariteit die ook binnen de sport is ontstaan bij de poging de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. “Sporters, trainers, coaches, zzp-ers, clubs, bonden en ook andere sportaanbieders hebben van de ene dag op de andere dag hun activiteiten moeten staken. Vaak met grote financiële gevolgen”, stelt Dielessen.

“Iedereen in Nederland wordt door de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus geraakt. Terecht doet de overheid, gevolgd door vrijwel alle maatschappelijke organisaties een beroep op ons allen om solidair te zijn. We merken dat er binnen de sport ook grote bereidheid is om de negatieve gevolgen van deze noodzakelijke maatregelen samen te dragen. De solidariteit is groot.”

Dielessen stelt dat iedereen op zijn of haar eigen wijze bijdraagt aan het zoveel mogelijk indammen en vertragen van de verspreiding van het virus: “Zodat we met zijn allen de mensen die een groter risico lopen zo veel mogelijk afschermen.”