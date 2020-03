Tennistoernooi Roland Garros wordt dit jaar niet in mei en juni gespeeld, maar in de maanden september en oktober. Die maatregel is genomen naar aanleiding van de coronacrisis die ook Frankrijk in zijn greep houdt.

Het tweede grandslamtoernooi van het jaar zou, inclusief de kwalificaties, van 18 mei tot en met 7 juni gespeeld worden in Parijs. Nu zijn 20 september tot en met 4 oktober als nieuwe data gekozen.