Spelersraad ATP verbaasd over besluit Roland Garros

De spelersvakbond van de ATP, de belangenbehartiger van het mannentennis, heeft verontwaardigd gereageerd op de bekendmaking van Roland Garros om het grandslamtoernooi te verschuiven van mei naar september.

“Dit is gekkenwerk. Roland Garros komt met de mededeling dat het toernooi wordt gespeeld direct na de US Open, zonder enig overleg met de spelers of de ATP gevoerd te hebben. We hebben niks te zeggen in onze sport”, schreef tennisser Vasek Pospisil op Twitter. Pospisil, de nummer 93 van de wereld, zit in de spelersraad van de ATP.

“Dit is een moeilijke tijd en iedereen wordt getroffen door deze catastrofe. Communiceren en samenwerken om oplossingen te vinden, zouden het belangrijkste moeten zijn in plaats van arrogante en egoïstische beslissingen te nemen om de tour op een negatieve manier te beïnvloeden.”

Roland Garros koos voor 20 september tot en met 4 oktober als nieuwe data. Op dat moment staan er indoortoernooien in Europa en hardcourttoernooien in Azië op het programma.