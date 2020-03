Wielrenner Quintana meteen in quarantaine in Colombia

Wielrenner Nairo Quintana moet meteen bij terugkeer in zijn vaderland Colombia twee weken in quarantaine. Dat kondigde de winnaar van de laatste etappe van Parijs-Nice aan op Twitter. “Nadat ik mijn land nogmaals vreugde heb gebracht, zal ik me moeten houden aan de preventieve twee weken van isolatie die de regering mij opdraagt”, aldus de renner van Arkéa-Samsic.

Quintana was bezig aan een succesvol seizoen. Hij won al de Ronde van de Provence en de Ronde van de Haut-Var en gold ook als favoriet voor de eindzege in Parijs-Nice, die ondanks het coronavirus doorging. Een val in de tweede etappe doorkruiste die plannen. Wel won hij de slotrit van de koers, die werd gewonnen door de Duitser Maximilian Schachmann.