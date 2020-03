‘Basketballers LA Lakers in quarantaine na duel met Nets’

Basketballers van Los Angeles Lakers zijn volgens diverse media voor veertien dagen in quarantaine geplaatst om een mogelijke verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De maatregel volgt nadat vier spelers van Brooklyn Nets positief zijn getest op het virus. Beide teams speelden op 10 maart tegen elkaar, kort voordat de Amerikaanse profcompetitie NBA werd stilgelegd.

Vier spelers van de Nets, onder wie Kevin Durant, hebben het virus dat kan leiden tot de ziekte Covid-19. De Lakers hebben zelf niet bevestigd dat er sprake is van quarantaine of dat spelers getest zijn. “We volgen de procedure met betrekking tot Covid-19 die is afgesproken met de gezondheidsinstanties, de NBA en artsen van de universiteit”, meldde de club.