FIA bevestigt: geen zomerstop in Formule 1

De internationale autosportfederatie FIA heeft bevestigd dat de Formule 1 dit seizoen geen zomerstop kent in augustus. De rustperiode is verplaatst naar de maanden maart en april. De zogenoemde ‘shutdown’ is verlengd van 14 tot 21 dagen; alle teams moeten gedurende drie weken het werk neerleggen.

Het schrappen van de zomerstop is bedoeld om, ondanks dat het coronavirus de plannen flink verstoort, zoveel mogelijk races alsnog te laten plaatsvinden in 2020. “Door de pauze in augustus in te trekken, komen er diverse weekeinden vrij waarin we een race kunnen afwerken. Ik denk dat we nog best wel een aardige wedstrijdkalender kunnen samenstellen”, liet sportief directeur Ross Brawn van de F1 afgelopen weekend al optekenen.

Voorlopig staat de GP van Nederland nog altijd op de kalender voor begin mei.