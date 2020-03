Ook Amstel Gold Race afgelast vanwege coronavirus

De Amstel Gold Race is de volgende wielerkoers die dit voorjaar niet doorgaat vanwege het om zich heen grijpende coronavirus. De Nederlandse wielerklassieker, met zowel een mannen- als een vrouweneditie, zou worden verreden op zondag 19 april. Ook de toerversie voor 15.000 toerfietsers op zaterdag 18 april gaat niet door.

Eerder werden onder meer al Milaan-Sanremo, de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik en de Giro d’Italia geschrapt. De organisatie van de Gold Race gaat nog in gesprek met de internationale wielrenbond UCI over een nieuwe datum. De wedstrijd werd vorig jaar op spectaculaire wijze gewonnen door Mathieu van der Poel.

Koersdirecteur Leo van Vliet is teleurgesteld met zijn organisatie het onvermijdelijke besluit te hebben moeten nemen. “Maar de veiligheid en gezondheid van de renners, onze bezoekers en iedereen die tijdens het Amstel Gold Race weekend werkzaam is staan altijd voorop.” Van Vliet was al dagen in overleg met betrokkenen en zag de afgelasting wel aankomen. “Natuurlijk, het wielrennen is maar een klein onderdeel van het geheel. Daar zijn wij mee bezig, maar er gebeuren veel ergere dingen.”

Het zou zijn 25e optreden als koersdirecteur zijn geweest. “Dat stellen we nu maar even uit.” Een keer eerder dreigde een afgelasting. In 2001 moest het parcours worden aangepast vanwege het mond- en klauwzeervirus. “We waren toen het enige evenement dat wel doorging.”

In 2010 dreigde een uit IJsland overgewaaide aswolk uitzending van de koers te verhinderen omdat helikopters niet de lucht in mochten. Van Vliet regelde op het laatste moment dispensatie bij toenmalig minister Camiel Eurlings. “Maar we beseffen dat de problemen nu van een andere orde zijn. De overheid zei in 2001 niet: het mag niet. Toen mochten we zelf beslissen.”

Met de UCI wordt overlegd over een andere datum. Het zou tot een drukke wielerkalender kunnen leiden in het najaar. “Dan moet je je ook neerleggen bij mogelijk een minder sterk rennersveld. Maar laten we daar nog maar niet op vooruitlopen.”

De toerversie is wat dat betreft flexibeler in te plannen. “Daarvoor moeten we in overleg met de lokale autoriteiten. We kunnen hem in ieder geval loskoppelen van de wedstrijd.”