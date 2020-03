‘Quarterback Tom Brady naar Tampa Bay Buccaneers’

American football-ster Tom Brady gaat aan de slag bij Tampa Bay Buccaneers. Dat melden verschillende Amerikaanse media, al moet het contract van ten minste 30 miljoen dollar per seizoen nog wel getekend worden. Naar verwachting zal dat woensdag gebeuren.

De 42-jarige quarterback maakte dinsdag bekend dat hij na twintig jaar afscheid neemt van New England Patriots. Brady won vorig jaar met de Patriots voor de zesde keer de Super Bowl, de eindstrijd van het NFL-seizoen, na eerdere kampioenschappen in 2002, 2004, 2005, 2015 en 2017. Hij wordt gezien als de beste quarterback aller tijden in het American football.