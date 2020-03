Tennistoernooi US Open denkt nog niet aan uitstel

De organisatie van de US Open denkt nog niet aan uitstel van het tennistoernooi dat normaal de laatste grandslam van het jaar is. De Amerikanen werden dinsdag onaangenaam verrast met de verschuiving van Roland Garros van mei naar half september. Het Franse graveltoernooi zou nu beginnen een week na de finale op het hardcourt van New York.

“De USTA (Amerikaanse tennisbond) gaat verder met de voorbereiding op de US Open 2020 en heeft op dit moment geen plannen om met het schema te schuiven”, werd gemeld op de website. “Dit zijn echter onvoorziene tijden en we bekijken al onze opties, waaronder de mogelijkheid om het toernooi naar een latere datum te verplaatsen.”

De irritatie over het besluit van de Fransen bleek uit het vervolg. “Op een moment dat de hele wereld de handen ineenslaat, erkennen wij dat zo’n beslissing niet eenzijdig mag worden genomen en daarom zal de USTA dat alleen doen na overleg met de andere grandslamtoernooien, de WTA en ATP, de ITF en onze partners, inclusief de Laver Cup.”

Met de verklaring wezen de Amerikanen duidelijk ook naar de organisatoren van Roland Garros, die zonder enig overleg besloten hun toernooi enkele maanden later te laten plaatsvinden. In die periode (20 september – 4 oktober) staan al tal van toernooien gepland en staat ook de Laver Cup, het geesteskind van de Zwitser Roger Federer, op het programma. Die organisatoren lieten inmiddels al weten vast te houden aan hun datum (25-27 september).