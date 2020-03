Circuitdirecteur: doet even zeer, maar uitstel juiste besluit

Het uitstellen van de Dutch Grand Prix op Zandvoort vanwege de coronacrisis is de enige juiste beslissing. “Als je het besluit zo zwart op wit ziet, doet het toch even zeer. Maar het spreekt voor zich dat de volksgezondheid het allerbelangrijkst is op dit moment. Eerst moet dat virus onder controle zijn”, reageerde directeur Robert van Overdijk van Circuit Zandvoort.

Er was de afgelopen dagen intensief contact met de internationale autosportfederatie FIA en de FOM, het management van de Formule 1. “Het uitstel zat eraan te komen, maar FIA en FOM hebben te maken met races in 21 landen en met verschillende tijdzones. Ze hebben er even de tijd voor genomen. Ik ben opgelucht dat we er nu mee naar buiten kunnen komen”, aldus Van Overdijk.

De directeur wil niet speculeren over een nieuwe datum voor de race op Zandvoort. “Ik vind dat niet gepast. Voor ons staat vast dat de Grand Prix op 3 mei niet doorgaat in Zandvoort, maar op enig ander moment zeker terugkeert. En of dat nog dit jaar is, of volgend jaar, zullen we dan wel zien, maar die race gaat er komen.”

Ook over eventuele financiĆ«le schade wil de directeur niet praten. “Dat vind ik gezien de situatie waarin we verkeren niet gepast. Als gezegd, het feestje is voor mei uitgesteld, maar linksom of rechtsom en of dat nu na 35 of 36 jaar is, de Formule 1 komt terug in Zandvoort. De baan is klaar, we gaan ook verder met de bouw van andere voorzieningen. Dat maken we gewoon af.”

Van Overdijk benadrukte dat alle mensen die een kaartje hadden gekocht voor het evenement, zich geen zorgen hoeven te maken. De kaarten blijven geldig. “We gaan rustig met de FIA en FOM de mogelijkheden bekijken op de racekalender. Maar we kunnen nu absoluut niet speculeren over een datum waarop de race wel doorgang kan vinden.”