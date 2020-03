Grand Prix Zandvoort uitgesteld vanwege corona

De Grand Prix van Zandvoort in de Formule 1 is voorlopig uitgesteld. Dit heeft de overkoepelende organisatie FIA besloten vanwege de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. Dezelfde beslissing is genomen voor de wedstrijden in Spanje en Monaco.

De race in Zandvoort zou vanwege het afgelasten van de races in AustraliĆ«, Bahrein, Vietnam en China de eerste van het seizoen zijn geweest op 3 mei. “Vanwege de aanhoudende situatie van Covid-19 en na gesprekken met Formule 1 en de drie organisatoren is vandaag bevestigd dat de Formule 1 Dutch Grand Prix 2020 en de Grand Prix van Spanje en die van Monaco worden uitgesteld”, aldus de FIA.