Lammers: slecht als race in Zandvoort wel was doorgegaan

De Formule 1-race in Zandvoort uitstellen is volgens sportief directeur Jan Lammers op dit moment niet meer dan logisch. De autosportfederatie FIA en de organisatie maakten donderdag bekend dat de Dutch Grand Prix van 3 mei wordt uitgesteld vanwege het coronavirus.

“We zouden er meer moeite mee hebben gehad als de race wel was doorgegaan op 3 mei”, reageert Lammers. “Los van het feit dat dat onverstandig is, zou dat ook onethisch zijn geweest.”

Volgens de voormalig autocoureur is het nieuws deze dag dat minister Bruno Bruins is afgetreden na oververmoeidheid veel erger. “De minister heeft ook sport onder zijn hoede en dat is maar een van de portefeuilles naast medische zorg. Het uitstellen van een race valt daarbij in het niet. Wij willen een mooi oranje feest organiseren met Max Verstappen. Dat past nu niet.”

Lammers zet ook zijn vraagtekens bij een eventuele race in Zandvoort in augustus. “Hoe realistisch is dat en moet je dat als fan wel willen?”, vraagt hij zich af. “Dan moeten we het virus in juli al het land en de wereld uit hebben. We willen dat mensen met het goede gevoel deze kant opkomen. Mag je dat in augustus al verwachten?”

Er zijn volgens de directeur nu dingen die onvergelijkbaar erger zijn dat het immoreel is het te hebben over een race die niet doorgaat. “In Bergamo in Italië is ieder half uur een begrafenis. Dit virus houdt ons allemaal in de greep. We moeten eerst zorgen dat we gezond zijn. Het is juist om een pas op te plaats te maken totdat we er maatschappelijk, sportief en economisch klaar voor zijn. En dat is nu nog niet het geval.”

Volgens Lammers is het een reëel scenario dat er pas in 2021 een Formule 1-race komt in Zandvoort. “Wat blijft er nog over van de rest van het seizoen? Voor de races in Bakoe en Canada moet je al beginnen met de organisatie. Hoe kunnen zij op dit moment investeringen en voorbereidingen verantwoorden? Is het wel gepast om het onderwerp Formule 1 nu aan te snijden?”