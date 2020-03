Opnieuw remise schaker Giri op Kandidatentoernooi

De Nederlandse schaker Anish Giri is in zijn derde partij op het Kandidatentoernooi in het Russische Jekaterinenburg op remise uitgekomen. Tegen de Fransman Maxime Vachier-Lagrave, die met de zwarte stukken speelde, was het na dertig zetten klaar.

Het was de tweede remise voor Giri. Na de nederlaag op de openingsdag tegen de Rus Ian Nepomniatsjtsji kwam het een dag later tegen de Chinees Wang Hao eveneens tot een deling van het punt.

Acht grootmeesters nemen het de komende weken tegen elkaar op om te bepalen wie eind van dit jaar de Noorse wereldkampioen Magnus Carlsen mag uitdagen.