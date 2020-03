De olympische vlam is donderdag in de Griekse hoofdstad Athene overhandigd aan het organisatiecomité van Tokio 2020. Bij de ceremonie waren vanwege de uitbraak van het coronavirus geen toeschouwers aanwezig.

De vlam was vorige week in het Griekse Olympia ontstoken en moet op 24 juli in het olympisch stadion van Tokio arriveren. Belangstellenden is verzocht de fakkeltocht in Japan via een livestream te volgen en niet langs de route te gaan staan.

De fakkel arriveert vrijdag in Japan.