Veranderingen bolides in Formule 1 van 2021 met jaar uitgesteld

De nieuwe technische regels voor de Formule 1 die in 2021 zouden ingaan zijn met een jaar uitgesteld. De overkoepelende autosportfederatie FIA, de Formule 1 en de tien teams zijn dat samen overeengekomen.

De betrokken partijen hielden donderdag een conference-call en beslisten dat het beter was om de introductie van nieuwe technische regels uit te stellen en de regels van 2020 ook in 2021 geldig te laten zijn. Het uitstel moet de financiƫle situatie van de teams ten goede komen. Die staat onder druk door het uitblijven van races vanwege het coronavirus.

De racewagens in de Formule 1 zouden ingrijpende wijzigingen krijgen in 2021. Dat ging over aerodynamica, maar ook over eenvoudigere motoren. Hierdoor zouden de wagens elkaar makkelijker moeten kunnen inhalen. De teams zullen nu in 2021 ook met het chassis van 2020 werken.

Het budgetplafond in de Formule 1 dat in 2021 zou worden ingevoerd gaat wel door. “De introductie en implementatie van de financiĆ«le regels gaat zoals gepland door in 2021”, meldt de FIA over het budgetplafond van 175 miljoen dollar (157 miljoen euro) per seizoen. “Alle gesprekken tussen de FIA, Formule 1 en de teams over verdere manieren om kosten te besparen, gaan gewoon door.”