Amerikaanse zwembond pleit voor uitstel Olympische Spelen

De Amerikaanse zwembond heeft zich uitgesproken voor een uitstel van de Olympische Spelen. De zwembond roept het Amerikaans Olympisch en Paralympisch Comité op te pleiten voor een verschuiving van de Spelen van Tokio 2020 met een jaar vanwege het wereldwijde coronavirus.

“We hebben moeten toezien hoe de wereld van onze atleten op zijn kop is gezet”, betoogt de Amerikaanse baas van de zwembond Tim Hinchey in een brief. “Het verantwoordelijke en juiste om te doen is voorrang geven aan de gezondheid en veiligheid van iedereen en op de juiste manier inschatten hoe deze globale pandemie effect heeft op de voorbereidingen van de atleten.”

De voorzitter van de Britse atletiekbond Nic Coward had eerder op de dag al om uitstel gevraagd. “Dat lijkt me absoluut wat moet gebeuren”, zei hij tegen de Britse media op de vraag of de Spelen in juli moeten worden afgelast.

De sportfaciliteiten voor atleten in Groot-Brittannië zijn deze week dichtgegaan. Volgens de voorzitter is het uitstel nodig om de atleten de stress te besparen dat ze zich moeten voorbereiden op de Olympische Spelen te midden van de pandemie met het coronavirus.

Volgens de voorzitter van het Olympisch Comité van Slovenië is het voor atleten niet mogelijk zich op gelijkwaardige manier voor te bereiden op de Spelen en moeten die daarom worden uitgesteld. “De Olympische Spelen kunnen niet worden gehouden volgens de olympische principes”, aldus Bogdan Gabrovec. “Als de Spelen wel worden gehouden, zullen ze onbelangrijk zijn, omdat de strijd tegen het coronavirus al het nieuws bepaalt.”