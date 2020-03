Dutch Basketball League definitief gestaakt, geen kampioen

Het bestuur van de Dutch Basketball League (DBL) heeft het lopende seizoen 2019-2020 per direct beëindigd vanwege de coronacrisis. De eerder al stilgelegde competitie op het hoogste niveau in Nederland levert daardoor dit jaar geen landskampioen op. Een kampioen aanwijzen vond het bestuur van de DBL niet passend, “gelet op het gemankeerde seizoen en de situatie waarin ons land verkeert”.

Voor deelname aan de Europa Cups wordt de huidige stand aangehouden. Landstede Hammers eindigt als eerste in de competitie en mag daardoor meedoen aan de Champions League. Donar eindigt als tweede, Heroes Den Bosch als derde en Zorg en Zekerheid Leiden als vierde. Welke clubs gaan inschrijven voor Europees basketbal wordt de komende maanden bepaald.

De finale om de Basketball Cup wordt in overleg met de Nederlandse basketbalbond doorgeschoven als openingswedstrijd naar het begin van het nieuwe seizoen. De Supercup (Landstede Hammers tegen de winnaar van de bekerfinale) wordt mogelijk een eindejaarsduel.

Voorzitter Ramses Braakman sprak van een harde klap voor de DBL-clubs en de basketbalsport in Nederland. “Het lijkt ons echter het enige juiste besluit, gelet op de bedreiging van de volksgezondheid en de maatschappelijke ontwrichting die momenteel gaande is. De DBL-clubs beseffen dat we als sport even een pas op de plaats moeten maken en duidelijkheid moeten verschaffen. Met vereende krachten gaan we toewerken naar een goede start in het nieuwe seizoen.”