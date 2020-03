Europese zwembond stelt EK in Boedapest uit

De Europese zwembond LEN heeft de EK in Boedapest uitgesteld. Het evenement zou van 11 tot en met 24 mei worden gehouden in de Hongaarse hoofdstad. Op het programma stond niet alleen de strijd om de Europese titels op de langebaan (50 meter), maar ook bij het openwaterzwemmen, schoonspringen en synchroonzwemmen. De EK dienden als laatste serieuze test voor de Olympische Spelen.

De LEN heeft voorgesteld het evenement te verplaatsen naar eind augustus, aansluitend aan de Spelen van Tokio. Vanwege het coronavirus is het echter onzeker of dat lukt. Zelfs het doorgaan van de Spelen wordt met de dag onzekerder. Mocht het niet lukken om de EK zwemmen dit jaar te houden, dan mag Boedapest dat volgend jaar doen.

“Op dit moment is het moeilijk, zo niet onmogelijk, om met zekerheid evenementen in te plannen”, zegt LEN-voorzitter Paolo Barelli. “We bekijken de situatie eind mei of begin juni opnieuw, in samenspraak met de Hongaarse autoriteiten.”