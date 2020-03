Olympisch vuur gearriveerd in Japan

De olympische vlam is vrijdag vanuit Griekenland gearriveerd in Japan. Het vliegtuig met aan boord de fakkel landde bij een luchtmachtbasis in Matsushima in het noordoosten van het land.

Bij de ontvangstceremonie voor het olympisch vuur is vanwege het coronavirus weinig publiek aanwezig. De fakkeltocht gaat nu door de prefectuur Miyagi. Die regio is speciaal gekozen om de wederopbouw te tonen van de gebieden die zijn verwoest door de tsunami van 11 maart 2011, gevolgd door het ongeval bij de kerncentrale in Fukushima.

De vlam was vorige week in het Griekse Olympia ontstoken en moet op 24 juli in het olympisch stadion van Tokio arriveren. Belangstellenden is verzocht de fakkeltocht in Japan via een livestream te volgen en niet langs de route te gaan staan.

Wereldwijd zijn er twijfels over het doorgaan van de Olympische Spelen deze zomer. De Japanse regering en het Internationaal Olympisch Comité houden vooralsnog vol dat van een afgelasting geen sprake is.