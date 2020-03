Verhaeren pleit met Australische zwembond voor ‘fair play’

Hoe graag de Australische zwemmers komende zomer ook naar Tokio gaan, ze willen op de Olympische Spelen dan wel een eerlijke strijd kunnen leveren met hun concurrenten. En daar ziet het nu vanwege het coronavirus niet naar uit. In heel wat landen, zoals ook in Nederland, kunnen de zwemmers niet eens trainen omdat alle zwembaden zijn gesloten om verspreiding van het virus in te dammen.

“We begrijpen dat het extreem moeilijk is om beslissingen te nemen over de Olympische en Paralympische Spelen”, schrijft de Australische zwembond in een open brief, die is ondertekend door onder anderen hoofdcoach Jacco Verhaeren. “Het zou voor alle betrokkenen vreselijk zijn als cancelen of uitstellen de uitkomst wordt. Maar de basis van de olympische en paralympische competitie is ‘fair play’, een waarde die we van groot belang vinden. Die mag niet worden aangetast.”