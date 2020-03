Amerikaanse turnbond wil mening sporters over doorgaan Spelen

De Amerikaanse gymnastiekbond USA Gymnastics gaat een enquête houden onder de betrokken sporters om hun mening te peilen over het al dan niet afgelasten van de Olympische Spelen vanwege de coronacrisis. “We weten en respecteren dat ze er verschillend instaan, daarom vragen we onze sporters hun gedachten erover met ons te delen. We willen dat ook hun stem doorklinkt bij deze belangrijke beslissing”, meldde Li Li Leung, voorzitter van USA Gymnastics.

De kandidaat-olympiërs mogen hun ideeën geven in een anonieme enquête. Met name bij de vrouwen heeft de Amerikaanse turnbond met Simone Biles een van de topfavorieten. De 19-voudig wereldkampioene veroverde op de Spelen van Rio vier gouden medailles. In Nederland sprak Sanne Wevers, winnares van het goud op de balk in Rio, zich kritisch uit over de houding van het Internationaal Olympisch Comité. “De uitspraak ‘Het gaat gewoon door’ is wel in groot contrast met wat er op dit moment gaande is”, zei Wevers bij de NOS. “Ik denk dat heel veel atleten nu hopen dat het uitgesteld wordt. Ook mijn eigen gevoel zegt, dat, als dit nog lang gaande is, het voor niemand prettig is als de Spelen doorgaan.”