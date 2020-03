Brazilië: stel Spelen in Tokio met een jaar uit

Het Braziliaans olympisch comité (COB) wil dat de Olympische Spelen van Tokio vanwege het coronavirus met een jaar worden uitgesteld. “Als oud-judoka en coach ken ik de droom van iedere atleet om naar de Spelen te gaan”, zei voorzitter Paulo Wanderley van de COB. “Maar door de huidige omstandigheden zal die droom nooit meer voor iedereen worden gerealiseerd. Niet iedereen kan nog in beste vorm op de Spelen verschijnen.”

Eerder riep het Spaans olympisch comité al op om de Spelen uit te stellen. Veel atleten kunnen op dit moment niet goed trainen vanwege het nieuwe coronavirus. Het is ook maar de vraag of belangrijke kwalificatietoernooien nog worden afgewerkt.

Ook belangrijke bonden als de Amerikaanse en Britse atletiekfederaties willen dat de Spelen worden uitgesteld. Sportkoepel NOC*NSF en Nederlandse bonden hebben zich nog niet echt uitgesproken over het wel of niet door laten gaan van het grootste sportevenement van de wereld. Het International Olympisch Comité hoopt nog steeds dat de Spelen op 24 juli in Tokio beginnen.