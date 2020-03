Derde remise op een rij voor Giri op Kandidatentoernooi

Schaker Anish Giri is op het Kandidatentoernooi in Jekaterinenburg voor de derde keer op een rij remise overeenkomen. In zijn vierde wedstrijd op het toernooi in Rusland leverde het duel met de Chinees Ding Liren geen winnaar op.

De afgelopen twee dagen deelde Giri ook al een punt met Maxime Vachier-Lagrave en Wang Hao. In zijn eerste partij had Giri (25) verloren van Ian Nepomniatsjtsji.

Acht grootmeesters nemen het in Jekaterinenburg tegen elkaar op om te bepalen wie eind van dit jaar de Noorse wereldkampioen Magnus Carlsen mag uitdagen.