Druk op IOC om Olympische Spelen uit te stellen neemt toe

De druk op het Internationaal Olympisch Comité (IOC) om de Olympische Spelen vanwege het coronavirus met een jaar uit te stellen neemt toe. Steeds meer bonden en atleten roepen voorzitter Thomas Bach op het grootste sportevenement van de wereld pas in de zomer van 2021 in Tokio te houden.

Het Braziliaanse olympisch comité volgde zaterdag het voorbeeld van hun Spaanse collega’s en vroeg de Spelen met een jaar uit te stellen. Veel sporters kunnen zich volgens de organisator van de laatste Olympische Spelen niet optimaal meer voorbereiden op de Spelen omdat ze wegens het coronavirus niet voldoende kunnen trainen. Ook is het maar de vraag of alle kwalificatietoernooien nog afgewerkt worden.

De machtige Amerikaanse atletiekbond wil ook dat de Spelen worden uitgesteld. Dat heeft USA Track and Field zaterdag gemeld in een brief aan het Amerikaans olympisch en paralympisch comité USOPC. Onder meer de Britse atletiekbond en de Amerikaanse zwembond spraken zich vrijdag al uit voor het verplaatsen van het mega-evenement naar een later tijdstip. De atletiekbond vraagt de hoogste Amerikaanse sportbestuurders zich te richten tot het Internationaal Olympisch Comité. Dat heeft zich tot dusverre geen voorstander getoond van een snel besluit.

Ook de Nederlandse sportkoepel NOC*NSF vindt het nog te vroeg voor een standpunt. Voorzitter André Cats van de Nederlandse zwembond wil ook niet vooruitlopen op de zaken. “Wij hebben ons nog geen mening kunnen vormen in al deze drukte. Voor een gefundeerde mening moeten we de koppen bij elkaar steken. En dat gaan we zeker doen, al is er nog wel even tijd.”

Voorzitter Bach van het IOC vraagt om geduld. Hij benadrukt dat de Spelen pas op 24 juli van start gaan. “Natuurlijk overwegen we nu verschillende scenario’s, maar we zijn anders dan andere sportorganisaties of professionele competities omdat we 4,5 maand verwijderd zijn van de Spelen”, stelde hij in een interview met de New York Times. “Voor ons zou het vandaag niet verantwoord zijn en het zou voorbarig zijn om te gaan speculeren of om een besluit te nemen.”

“Want als we de Spelen moeten afgelasten, dan zou dat de olympische droom van 11.000 atleten en 206 nationale olympische comités bruut verstoren”, zegt Bach. “Annuleren zou ook een oneerlijke oplossing zijn. Je kan de Olympische Spelen niet als een voetbalwedstrijd uitstellen en inhalen”, legt hij uit. “Het is allemaal heel complex. We observeren de situatie elke dag.”