IOC-voorzitter Bach: Olympische Spelen afzeggen niet eerlijk

Voorzitter Thomas Bach van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) zal er alles aan blijven doen om te zorgen dat de Olympische Spelen volgens planning doorgaan. “Want als we de Spelen moeten afgelasten, dan zou dat de olympische droom van 11.000 atleten en 206 nationale olympische comités bruut verstoren”, zegt hij in de Duitse media. “Annuleren zou ook een oneerlijke oplossing zijn.”

Bach benadrukte dat het niet zo eenvoudig is om de Spelen wegens het coronavirus te verzetten. “Je kan de Olympische Spelen niet als een voetbalwedstrijd uitstellen en inhalen”, legt hij uit. “Het is allemaal heel complex. We observeren de situatie elke dag.”

Atleten over de hele wereld twijfelen of de Spelen wel op 24 juli in Tokio kunnen beginnen. Het olympisch comité van Spanje, dat zwaar is getroffen door het coronavirus, pleitte al voor uitstel. Ook de Amerikaanse en Britse atletiekbond willen naar een later tijdstip.